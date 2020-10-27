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أخبار المناطق > الإمارات تناقش توصية بمنح المواطن 3 منازل حال تزوجه 3 مواطنات
27/10/2020   7:21 م

الإمارات تناقش توصية بمنح المواطن 3 منازل حال تزوجه 3 مواطنات

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أكدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، أنها ستناقش توصية بمنح المواطن منازل بعدد زوجاته من المواطنات.

وأوضحت أن هذه التوصية تطالب بمنح كل مواطن إماراتي عدداً من المنازل يتناسب مع عدد زوجاته المواطنات، تصل إلى 3 منازل حال تزوج ثلاث مواطنات، وضرورة إدخال تعديلات على البرنامج والتطبيق الإلكتروني الخاص ببرنامج زايد للإسكان بهذا الخصوص.

وأشارت إلى أن التوصيات التي سوف تناقشها تتضمن أيضاً إعادة النظر في قيمة الاستقطاعات الشهرية التي يلتزم بسدادها المواطنون الحاصلون على قروض الإسكان، بحيث تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة. وفق “أخبار 24”.

الإمارات تناقش توصية بمنح المواطن 3 منازل حال تزوجه 3 مواطنات

أخبار المناطق
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