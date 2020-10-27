عبّر أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، عن أسفه لتوفر وظائف شاغرة بالمنطقة دون شغلها، مؤكدا أنه على يقين بحماس شباب وفتيات المنطقة.
وأكد على ضرورة العمل على رفع نسبة التوطين في المنطقة، من خلال أعمال لجنة التوطين وجهودها، حيث سجلت منطقة نجران توطين القطاع الخاص بنسبة 12 % فقط، والتي وصفها بالنسبة الخجولة.
وتطلع أمير نجران إلى عمل الجميع بكل الطاقات لفرض التوطين، في إطار ما رسمته الرؤية الطموحة للمملكة 2030، مشيدا بحماس شباب وفتيات المنطقة لاستغلال الفرص الوظيفية المتاحة، لافتا إلى أنه يرى حلقة غير تامة بين الجهات الطالبة والباحثين عن عمل.
وفق “أخبار 24”.