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أخبار محلية > الفالح: المملكة لديها قطاع خاص قوي وأحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم
27/10/2020   7:23 م

الفالح: المملكة لديها قطاع خاص قوي وأحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم

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أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، اليوم (الثلاثاء)، أن المملكة لديها قطاع خاص قوي وأحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم، وتملك صندوق تنمية وطنياً قوياً يوفر تمويلاً ودعماً للتنمية.

وأوضح أن عملية التحول في جميع أنحاء المملكة تقودها أجيال شابة من النساء والرجال يتمتعون بتعليم عالٍ واطلاع واسع ولديهم الحماس للعمل مع المستثمرين، مشيراً إلى أن سجل المملكة الاستثماري قوي وحافل بالإنجازات ومنفتح على الاستثمار منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وأبان أن وزارة الاستثمار هي بوابة المستثمرين للدخول إلى المملكة، وتعمل على ربط المستثمرين مع الجهات ذات العلاقة لتلبية كافة احتياجاتهم. وفق “أخبار 24”.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أقيمت اليوم في مؤتمر مستقبل الضيافة، الذي تنظمه وزارة السياحة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

الفالح: المملكة لديها قطاع خاص قوي وأحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم

أخبار محلية
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