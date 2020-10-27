أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، اليوم (الثلاثاء)، مبادرة “توطين مهنة الصيد” بمرفأ الصيادين في مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، والتي تستهدف تدريب 560 شاباً
واستمع الفضلي، خلال زيارته للمرفأ، لشرح مفصل عن المشروع الذي قامت بإنشائه الشركة السعودية للكهرباء، والذي تم تطويره بالتنسيق مع برنامج الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والزراعة والمياه.
وتم تنفيذ المشروع وفقاً لمعايير تدعم الصيادين في المنطقة وخدمتهم، والمساهمة في تطوير منطقة المشروع وتهيئتها بشكل كامل للتيسير على الصيادين خلال أداء عملهم.
ويتسع المرفأ لنحو 120 قارب صيد، ويحتوي على مبانٍ مجهزة للثروة السمكية وحرس الحدود، ومنطقة للخدمات اللوجستية، وأجهزة مراقبة.
كما يضم محطة تعبئة وقود بجميع ملحقاتها، ورصيفا مع منحدر لتنزيل القوارب إلى البحر، وعوامات لركن القوارب، وكاسر أمواج مدعما بالإنارة يمتد على طول حدود المشروع.