حجز نادي الهلال بطاقة التأهل الأولى لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على نظيره أبها بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (الثلاثاء).
وتقدم الهلال في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه سالم الدوسري قبل أن يضيف جيوفينكو الهدف الثاني في الدقيقة 45+1.
وأشهر حكم المباراة مع نهاية الشوط الأول البطاقة الصفراء لمدرب الهلال، رازفان لوشيسكو؛ بحجة الاعتراض عليه. وفق “أخبار 24”.
وينتظر الهلال الفائز من مباراة الأهلي والنصر، مساء اليوم ضمن منافسات دور نصف نهائي الكأس، لمواجهته في النهائي.
د28′ هدف لـ الهلال! ⚽#سالم_الدوسري يفتتح التسجيل #الهلال 1 : 0 #أبها
#الهلال_أبها #نصف_نهائي_كاس_الملك
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/ueYynNq1bb
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 27, 2020
د45+1’هدف لـ الهلال! ⚽#جيوفينكو يضيف الهدف الثاني#الهلال 2 : 0 #أبها
#الهلال_أبها #نصف_نهائي_كاس_الملك
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/FETiB3nrhh
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 27, 2020