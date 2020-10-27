حجز نادي الهلال بطاقة التأهل الأولى لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على نظيره أبها بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (الثلاثاء).

وتقدم الهلال في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه سالم الدوسري قبل أن يضيف جيوفينكو الهدف الثاني في الدقيقة 45+1.

وأشهر حكم المباراة مع نهاية الشوط الأول البطاقة الصفراء لمدرب الهلال، رازفان لوشيسكو؛ بحجة الاعتراض عليه. وفق “أخبار 24”.

وينتظر الهلال الفائز من مباراة الأهلي والنصر، مساء اليوم ضمن منافسات دور نصف نهائي الكأس، لمواجهته في النهائي.

الهلال يُنهي شوطه الأول أمام أبها بالتقدم بهدفين (صور)

الهلال يُنهي شوطه الأول أمام أبها بالتقدم بهدفين (صور)

الهلال يُنهي شوطه الأول أمام أبها بالتقدم بهدفين (صور)