فهد الهريفي يكشف عن نقطة ضعف الهلال أمام أبها

كشف نجم نادي النصر والمنتخب الوطني السابق، فهد الهريفي، عن نقطة ضعف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام أبها، من خلال المباراة المقامة حاليًا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال “الهريفي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لاشك أن هناك فرقا كبيرا بين الهلال وأبها، لكن الهلال لديه هويه حتى لو تغيرت العناصر وتنوع في التهديف اكثر من لاعب”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح: “ولأهم بداية الهجمة مثاليه من الثلث الدفاعي كذلك اللعب في الأطراف المنطقة الفاضية بتعاون جميل من قبل أكثر من لاعب.. نقطة الضعف المساحات في الدفاع بسبب عدم الارتداد”.
لاشك ان هناك فرق كبير بين الهلال وأبها
لكن الهلال لديه هويه حتى لو تغيرت العناصر وتنوع في التهديف اكثر من لاعب
ولأهم :
بداية الهجمه مثاليه من الثلث الدفاعي
كذلك اللعب في الاطرف المنطقة الفاضيه بتعاون جميل من قبل اكثر من لاعب .
نقطة الضعف
المساحات في الدفاع بسبب عدم الارتداد
— فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) October 27, 2020