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اخبار رياضية > بالفيديو.. “مايكون” يغادر ملعب النصر والأهلي بالدموع.. و”فيتوريا” يجهز البديل
27/10/2020   10:17 م

بالفيديو.. “مايكون” يغادر ملعب النصر والأهلي بالدموع.. و”فيتوريا” يجهز البديل

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تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي مايكون، إلى إصابة مفاجئة، أثناء مشاركته في عمليات الإحماء لمباراة الأهلي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وذكر مراسل القنوات السعودية الرياضية أن مايكون غادر عمليات الإحماء لعدم قدرته على الإكمال، لشعوره ببعض الآلام، ما يؤكد استبعاده من مباراة الأهلي، بعد ضمه مسبقًا للتشكيل الأساسي للنصر، ما جعل اللاعب يغادر الملعب بالدموع. وفق “أخبار 24”.

وقرر المدير الفني روي فيتوريا ضم المدافع عبد الإله العمري بديلًا لمايكون في قائمة النصر الأساسية للمباراة.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من النصر والأهلي لمواجهة الهلال في نهائي كأس الملك، بعد نجاح الهلال في حسم المقعد الأول بفوزه على أبها بنتيجة (2-0)، في نصف النهائي.

بالفيديو.. “مايكون” يغادر ملعب النصر والأهلي بالدموع.. و”فيتوريا” يجهز البديل

اخبار رياضية
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