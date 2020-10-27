حسين عبدالغني يتعرض لحادث مروري قبل تكريمه في موقعة الأهلي والنصر

كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، عن تعذر حضور النجم المعتزل حسين عبدالغني، لتكريمه الذي أعدته إدارتا ناديي النصر والأهلي قبل مباراتهما، اليوم الثلاثاء في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “عكاظ”، إن اللاعب المعتزل حسين عبدالغني قد تعرض إلى حادث مروري رفقة صديقه وسيم باسعد وهو في طريقه إلى ملعب اللقاء وتعذر حضوره إلى التكريم الذي أعدته له إدارتا الأهلي والنصر.
وكان حسين عبد الغني قد قرر اعتزال لعبة الكرة القدم نهائياً، لينهي مسيرة طويلة من النجاحات والإنجازات امتدت لـ25 عاماً، سواء مع المنتخب الوطني أو الأندية التي مثلها، وبالتحديد الأهلي والنصر.
ويواجه النصر نظيره الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس بطولة خادم الحرمين الشريفين، على استاد الملك عبدالله الدولي.