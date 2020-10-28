برنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح والجالية المصرية

تم بفضل الله ثم ببرنامج رؤية سمو سيدي ولي العهد لاصلاح ذات البين عقد مجلس صلح بين افراد من الجالية المصرية بين سعيد احمد علي و مصطفى محمود افندي بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي والشيخ ناجي بن محمد الصخابرة والشيخ عبدالله بن حريسن ال حسينة و السيد شعراوي الخالدي واعيان اخرون ، وقد انتهى مجلس الصلح بالتنازل بين الطرفين لوجه الله عزوجل ثم لبرنامج سمو سيدي ولي العهد لاصلاح ذات البين التطوعي .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله ونشكره على إتمام هذا المجلس ضمن برنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح والتي عمت جميع الاشقاء من العرب والمسلمين والحلفاء في العالم اجمع في ظل دعم مولانا خادم الحرمين الشريفين وسيدنا سمو ولي عهده الأمين رعاهما الله ، شاكرين لصحيفة الخرج اليوم على تغطيتها لهذا البرنامج المتميز .