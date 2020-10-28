6 ممارسات للحفاظ على الصحة النفسية خلال فترة "كورونا"

صحت وزارة الصحة باتباع 6 ممارسات؛ من أجل الحفاظ على الصحة النفسية خلال فترة جائحة “كورونا”، مبينةً أن أثر المرض على الصحة النفسية لا يقل أهمية عن أثره على صحة الجسد.
وتضمنت الممارسات ضرورة التواصل مع الأصدقاء وطلب المساعدة منهم، وصنع روتين صحي يومي من خلال تناول الوجبات والنوم مبكراً، والتقليل من العادات الضارة بالجسم والضارة بالمشاعر.
واشتملت الممارسات أيضاً على متابعة أخبار وزارة الصحة من المصادر الموثوقة للشعور بالأمان، والاستمتاع بالجلوس مع العائلة وعمل نشاطات للتسلية، وأخيراً ممارسة الهوايات المفضلة لشحن الطاقة وتعزيز الصحة النفسية.
وفق “أخبار 24”.