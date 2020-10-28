محكمة الاستئناف بالمدينة تلغي قراراً بتغريم طبيب 70 ألف ريال

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة، أمس (الثلاثاء)، حكماً بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الطبية والقاضي بتغريم طبيب 70 ألف ريال؛ جراء مخالفته واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وبين زملائه.
وأوضح مصدر قانوني أن المحكمة عقدت جلستها للنظر في الاعتراض المقدم وقبلته من الناحية الشكلية وقررت إلغاء القرار الصادر بتغريم الطبيب، مشيراً إلى أن حكم المحكمة يُعد نهائياً.
وكانت لجنة النظر في مخالفات أحكام مزاولة المهن الصحية بصحة تبوك، أصدرت قرارًا بمعاقبة طبيب بغرامة مالية قدرها 70 ألف ريال، على إثر مخالفته واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وزملائه، بالإساءة لهم عبر نشر تغريدات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.