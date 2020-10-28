قامت شرطة محافظة الرس التابعة لمنطقة القصيم، بمتابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة لمواجهة جائحة “كورونا”.
وأظهر فيديو نشره حساب “سناب الداخلية”، لحظة رصد رجال الأمن العديد من المخالفات الخاصة بالإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة، ومنها عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف، وكذلك عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.
يُشار إلى أن عقوبة عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص هي الغرامة 1000 ريال، وتتضاعف العقوبة في حال التكرار.
وفق “أخبار 24”.