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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري نفسي محذراً من المبالغة في الاهتمام بالعمل: يؤدي لـ “الاحتراق الوظيفي” وهذه مخاطره وطرق علاجه
28/10/2020   11:11 ص

بالفيديو.. استشاري نفسي محذراً من المبالغة في الاهتمام بالعمل: يؤدي لـ “الاحتراق الوظيفي” وهذه مخاطره وطرق علاجه

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قال استشاري الطب النفسي الدكتور مشعل العقيل إن “الاحتراق الوظيفي” هو إنهاك جثماني يصاحبه انفعالات وأعراض نفسية يكون الشخص خلالها ساخطاً على نفسه والآخرين أو العمل نفسه، ويصاحبه شعور بفقدان الحماس والكسل والإنتاجية.

وأوضح العقيل خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، أن أعراض الاحتراق الوظيفي تمر بـ 3 مراحل؛ المرحلة الأولى فيها استثارة عاطفية ويكون الشخص متوتراً وقلقاً وكثير الانفعال، والمرحلة الثانية يسعى الموظف للحفاظ على طاقته من خلال البحث عن الإجازات والتغيب عن العمل، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الإنهاك وتظهر حينها الأعراض الجسدية والعضوية والنفسية كالقلق والاكتئاب. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن علاج الاحتراق الوظيفي يتلخص في التفكير في الاسترخاء بشكل عام، وممارسة الهوايات المفضلة كالحفاظ على الأنشطة الاجتماعية واستذكار الجانب الروحاني، وعدم أخذ العمل كأنه صراع بشكل مبالغ فيه.

بالفيديو.. استشاري نفسي محذراً من المبالغة في الاهتمام بالعمل: يؤدي لـ “الاحتراق الوظيفي” وهذه مخاطره وطرق علاجه

أخبار محلية
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