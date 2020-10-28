10 أعراض قد تكون مؤشرًا على إصابتك بـ”الأنيميا”

هناك أعراض إذا شعرت بها، دلّت على كونك تحتاج للمساعدة الطبية، للحد من آثارها المستقبلية، بين هذه الأعراض ما قد تتجاوزه بشكل عابر كالإرهاق غير العادي أو الشحوب أو الضيق في التنفس، فهذا مؤشر على نقص الحديد، مما يؤثر على إنتاج الهيموغلوبين في جسمك، وقد يكون مؤشرًا على إصابتك بالأنيميا.. ونستعرض في هذا التقرير 10 علامات تدل على الحاجة للمساعدة الطبية.
1-إرهاق غير عادي
كلنا يشعر بالتعب والإرهاق، لكن إذا شعرت أنك مرهق رغم عدم بذلك لمجهود، وأنك لا تستطيع ممارسة أنشطتك اليومية، فهذا من الممكن أن يكون مسببه قلة وصول الأكسجين لأنسجة الدم، ما يحرمها من الطاقة.
2- ضيق التنفس
إذا لم تكن مصابًا بعدوى تنفسية، أو أعراض فيروسية، فإن شعورك بضيق التنفس، من الممكن أن يكون لنقص الحديد في جسدك، فانخفاض مستويات الهيموغلوبين، يعني أن الجسم غير قادر على نقل الأكسجين. وفق “أخبار 24”.
3-الشحوب
شحوب الوجه والأظافر والجفون، يدل على نقص متوسط أو شديد في الحديد، وبسبب انخفاض مستويات الهيموغلوبين.
4-الصداع والدوخة:
قد يكون الصداع والدوخة علامتين على نقص الحديد، ونقص الهيموغلوبين يعني عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى الدماغ، مما قد يؤدي إلى تضخم الأوعية الدموية وخلق الضغط.
5-خفقان القلب:
في حالات نقص الحديد، يجب على القلب أن يعمل بجهد إضافي لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ما قد يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها. وفق “أخبار 24”.
6-الجلد والشعر الجاف والتالف
تساقط الشعر والجلد الجاف قد يكونان علامة على نقص الأكسجين والذي هو علامة على نقص الحديد.
7- اللسان المتورم:
الشقوق في زوايا الفم، واللسان المتقرح والمتورم أو الناعم بشكل غير معتاد علامة من علامات نقص الحديد.
8-تململ الساقين:
الأشخاص المصابون بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد لديهم فرصة أكبر للإصابة بمتلازمة تململ الساق. ويتعلق الأمر هنا برغبة قوية في تحريك الساقين عند الراحة.
10- الشعور بالاكتئاب:
الشعور بالحزن والاكتئاب، قد تكون لهما أسباب جسدية ولا يتوقف الأمر على المسببات النفسية لهما، بل قد ينتج أيضًا من نقص الحديد.
11-برودة اليدين والقدمين:
تعد الأعراض الأشهر لنقص الهيموغلوبين هي برودة الأطراف، دون انخفاض في درجة حرارة المحيط.