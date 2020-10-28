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أخبار محلية > “العواد”: قرار مجلس الوزراء “درس جديد للعالم عن ماهية حقوق الإنسان”
28/10/2020   11:29 ص

“العواد”: قرار مجلس الوزراء “درس جديد للعالم عن ماهية حقوق الإنسان”

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أشاد رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد العواد، بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء)، بصرف مبلغ قدره نصف مليون ريال لذوي العامل في القطاع الصحي المتوفى بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من السعوديين وغير السعوديين.

وأشار العواد إلى أن القرار يعد تأكيدًا جديدًا على رعاية الدولة لكل مَن يعيش على أراضيها على حدٍ سواء، المواطنين والمقيمين، وحمايتها لحقوق العاملين في القطاع الصحي وذويهم، ودرس جديد للعالم عن ماهية حقوق الإنسان.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء نص على صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفى بالفيروس، ويشمل هذا القرار العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، أو سعوديا أو غير سعودي، ويسري القرار اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في 7/ 7/ 1441هـ. وفق “أخبار 24”.

“العواد”: قرار مجلس الوزراء “درس جديد للعالم عن ماهية حقوق الإنسان”

أخبار محلية
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