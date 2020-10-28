عودة العمرة ترفع إشغال فنادق مكة إلى 10%.. و”العزيزية” المستفيد الأول

تزايدت التوقعات بارتفاع نسب إشغال فنادق مكة المكرمة، مع المرحلة الثالثة لعودة العمرة والتي ستبدأ الأحد المقبل، حيث يُتوقع أن تصل نسبة إشغال الفنادق إلى 10% خلال تلك المرحلة.
وقال رئيس لجنة الفنادق بالغرفة التجارية في مكة المكرمة عبد الله فلالي، وفقا لصحيفة “مكة”، إن إشغال فنادق العاصمة المقدسة لن يكون كبيرا خلال الفترة الثالثة من عودة العمرة والزيارة التدريجية، خاصة أن أغلب الفنادق لن تفتح خلال هذه الفترة، بسبب قيمة إشغالها وتكاليفها العالية، إضافة إلى قلة الإشغال في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن فنادق منطقة العزيزية ستستفيد أكثر من المنطقة المركزية بالنسبة لإشغالها بالزوار والمعتمرين الذين يأتون بمواعيد للزيارة والصلاة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لدخول المسجد الحرام، وبالتالي سيفضل البعض منهم الإقامة خارج المنطقة المركزية.
وأكد أن نسبة إشغال الفنادق سترتفع مع فتح العمرة والزيارة بشكل كامل ورجوع الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل جائحة “كورونا”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المرحلة الثالثة لعودة العمرة تبدأ في 12 ربيع الأول 1422هـ الموافق 1 نوفمبر 2020، بنسبة 20% من الطاقة الاستيعابية للحرم (20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يوميًا)، وتشهد كذلك استقبال المعتمرين من خارج المملكة.