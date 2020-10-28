بعد 5 أعوام.. النصر يواجه الهلال في كأس السوبر

حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مكانه في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم (2019-2020)، عقب فوزه على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي البطولة الثلاثاء.
وسيواجه النصر نظيره الهلال في نهائي كأس الملك، حيثُ نجح الأخير في التأهل عقب فوزه على أبها بهدفين دون رد، الثلاثاء، كما يلتقي الفريقان في مباراة كأس السوبر المحلي للموسم الرياضي 2019/ 20.
وكرر الهلال والنصر قطبا العاصمة مواجهة كأس السوبر، بعد خمسة أعوام على لقائهما في لندن، ليتواجه الغريمان التقليديان في النهائي للمرة الخامسة في تاريخ الناديين العريقين.
وبضمان تواجد الهلال والنصر في نهائي كأس الملك، ضمنا أيضاً الظهور في نهائي بطولة كأس السوبر طبقاً لنظام البطولة الذي يفرض تواجد بطل الدوري وبطل الكأس طرفين في النهائي. وفق “أخبار 24”.
وفي حال تكرر البطل يتأهل وصيف الدوري للنهائي وهو ما يحدث في مواجهة الهلال والنصر المرتقبة، حيث إن النصر ضمن تواجده طرفاً ثانياً مع الهلال بطل الدوري إما بطلاً للكأس أو وصيفاً للدوري.
وتكرر هذا الأمر قبل خمسة أعوام، عندما فاز النصر بلقب دوري 2015، وفاز الهلال بلقب كأس الملك في السنة ذاتها وتقابلا في بطولة السوبر في العاصمة البريطانية لندن، وحينها فاز الهلال بهدف محترفه السابق البرازيلي كارلوس إدواردو، وتوج بلقبه الأول في بطولة السوبر.