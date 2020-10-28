بالفيديو.. أول تعليق من “ميلويفيتش” بعد خسارة الأهلي أمام النصر

أبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الصربي فلادان ميلويفيتش، رضاه عن أداء فريقه أمام النصر، رغم خسارته بهدفين مقابل هدف، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس الملك.
وقال “ميلويفيتش”، في تصريح للقنوات الرياضية السعودية، عقب انتهاء المباراة: “النصر لديه إمكانيات، واستغل فرصه بتسجيل هدفين بالدقائق الأخيرة في الشوطين”.
وأوضح: “لعبنا بشكل أفضل طوال المباراة وسنحت لنا فرص كثيرة، ولم نستغلها بالشكل المطلوب، وحاولنا التعديل بالدقائق الأخيرة ولم ننجح، وراض تمامًا عن الفريق وما قدمه الليلة”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “بكل تأكيد الخسارة لحظة سيئة بالنسبة لنا، ولكن هذه كرة القدم، وغدًا يوم جديد للعمل بقوة من أجل المباريات المقبلة، وراض على العمل مع الفريق”.
وعن حقيقة تصريحه بأن النصر فريق ضعيف، رد “ميلويفيتش”: “أنا شخص احترم جميع الأندية، ولم أصرح بهذا الكلام إطلاقا، ولا أتكلم كثيرا في مثل هذه الأمور”.
فلادان – مدرب #الأهلي:#النصر لديه إمكانيات واستغل فرصه.. سنحت لنا فرص كثير ولم نستغلها.. وراضي تمامًا على العمل مع الفريق.#الأهلي_النصر pic.twitter.com/orxxWtGGoZ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 27, 2020