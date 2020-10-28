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اخبار رياضية > بالفيديو.. “الحلافي”: مستعد أخسر مباراتين في الدوري مقابل تقبيل يد الملك
28/10/2020   11:39 ص

بالفيديو.. “الحلافي”: مستعد أخسر مباراتين في الدوري مقابل تقبيل يد الملك

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علق المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر، على فوز فريقه أمام نظيره الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الثلاثاء، وتأهله إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال “الحلافي” في فيديو نشرته صحيفة “الرياضية” عقب نهائية المباراة: “مستعد أن أخسر مباراتين في الدوري، مقابل تقبيل يد خادم الحرمين الشريفين في النهائي”.

وخطف النصر بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الملك، عقب الفوز على الأهلي، مساء الثلاثاء، ليضرب موعدًا مع نظيره الهلال في نهائي البطولة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الحلافي”: مستعد أخسر مباراتين في الدوري مقابل تقبيل يد الملك

اخبار رياضية
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