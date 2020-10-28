بالفيديو.. نقاش حاد على الهواء بين إعلاميين بسبب خلاف حول حكم مباراة النصر والأهلي

دخل الإعلاميان والناقدان الرياضيان عيسى الجوكم وعبدالعزيز الدغيثر، في نقاش حاد على الهواء مباشرة بسبب خلاف حول أداء حكم مباراة النصر والأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وعلق الجوكم خلال لقائه ببرنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، على أداء الحكم الكولومبي أندريس روخاس، بأنه لم يكن موفقاً وظلم النادي الأهلي بعدم احتساب ركلة جزاء كان من الممكن أن تغير مسار المباراة، مشيراً إلى أن الأهلي كان هو الأكثر استحواذاً لكن أخطاء التحكيم أدت لخسارته.
ورد الدغيثر على الجوكم بالقول بأن الأخير بالتأكيد لم يشاهد المباراة، مبيناً أن نادي النصر كان الأكثر استحواذاً في المباراة والأكثر خلقاً للفرص، كما أنه لا وجود لركلة جزاء لصالح فريق الأهلي والنصر كان يستحق بالفوز. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن النصر نجح في الفوز على الأهلي بهدفين لهدف أمس (الثلاثاء)، ليتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لملاقاة الهلال الذي تغلب بدوره على أبها بهدفين نظيفين، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الـ 29 من شهر نوفمبر المقبل.
الجوكم: الحكم ظلم الأهلي.. والدغيثر يختلف معه بقوة#صدى_الملاعب#MBC1@mbc1 pic.twitter.com/PReiMfJgsx
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) October 27, 2020