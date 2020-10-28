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اخبار رياضية > بالفيديو.. يوسف خميس: لن أعمل في النصر أو أي نادٍ آخر.. والأولوية للأصغر سنًا
28/10/2020   11:41 ص

بالفيديو.. يوسف خميس: لن أعمل في النصر أو أي نادٍ آخر.. والأولوية للأصغر سنًا

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كشف اللاعب السابق في نادي النصر والمنتخب الوطني لكرة القدم، يوسف خميس، عن موقفه من الانضمام للعمل الإداري أو الفني في نادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد، خلال استضافته في برنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنه لا يفكر في هذا الأمر، مفضلاً الاستمتاع بكرة القدم بعيدًا عن العمل الإداري والفني.

وأضاف أن عمره تخطى 64 عامًا، وليست لديه أي طموحات يرغب في تحقيقها؛ لأنه بالفعل حقق كل ما يريد تحقيقه، حيث كان لاعباً ومدرباً ومديراً للكرة خلال السنوات الماضية. وفق “أخبار 24”.

وأكد وجود لاعبين سابقين آخرين من أبناء النادي أصغر منه سناً، ويجب أن يأخذوا فرصتهم في التدريب، مبدياً استعداده لتقديم الاستشارات فقط إذا احتاج لها النصر، مضيفا أنه لن يعمل مجدداً سواء في النصر أو مع أي نادٍ آخر.

بالفيديو.. يوسف خميس: لن أعمل في النصر أو أي نادٍ آخر.. والأولوية للأصغر سنًا

اخبار رياضية
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