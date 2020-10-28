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أخبار المناطق > أمانة العاصمة المقدسة تحدد ضوابط وشروط إيصال التيار الكهربي للمساكن دون صكوك
28/10/2020   5:41 م

أمانة العاصمة المقدسة تحدد ضوابط وشروط إيصال التيار الكهربي للمساكن دون صكوك

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وضعت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من الضوابط والاشتراطات، الهادفة لتمكين أصحاب المنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية من إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم.

واشترطت الأمانة ألا يكون لدى مقدم طلب توصيل التيار الكهربائي وحدة سكنية سُجل صكها باسمه، كما يشترط عدم وجود عداد كهرباء سكني مسجل باسم مقدم الطلب وقت تقديم طلبه أو خلال الـ12 شهرا السابقة.

كما يجب أن يُراعى في طلب توصيل التيار الكهربائي أن يكون الموقع داخل النطاق العمراني وضمن حدود التنمية، ويُستثني من هذه الضوابط المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها وهي في مرحلة الإنهاءات لدى القضاء، أو مَن سبق أن تم إيصال الخدمات إلى منازلهم، أو تمت الموافقة على طلباتهم. وفق “أخبار 24”.

ومن المقرر أن تبدأ البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة في استقبال طلبات إيصال الكهرباء للمنازل بدون صكوك قريباً، على أن يُمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات وتم إيصال الخدمة إليها مهلة سنة تبدأ من تاريخ إيصال الخدمة لتقديم مستندات تجيزها الدولة، أما إذا انقضت المهلة المحددة لتقديم مستندات الملكية دون تقديمها، فسوف يُنظر في مسألة فصل الخدمة عن المسكن من قِبل لجنة تُشكل لهذا الغرض.

أمانة العاصمة المقدسة تحدد ضوابط وشروط إيصال التيار الكهربي للمساكن دون صكوك

أخبار المناطق
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