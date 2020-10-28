“الموارد البشرية”: تدشن برنامج التحول في تجربة العميل

دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج التحول في تجربة العميل للارتقاء بمستوى جودة الخدمات وتقديم تجارب فريدة لعموم المستفيدين.
وتطمح الوزارة لتأسيس الأدوات والآليات لبناء منظومة مركزية مترابطة تعنى بتطوير وإدارة وحوكمة تجارب العملاء، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، إلى جانب تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات.
وسيعمل البرنامج على إعادة تصميم رحلات العملاء أثناء تعاملاتهم مع الوزارة، إلى جانب إعادة هندسة الإجراءات والعمليات المؤثرة على جودة تجاربهم.
كما سيطور البرنامج منظومة بيئية متكاملة للاستماع إلى صوت العميل، لتوفير نظرة شاملة لتحقيق أفضل فهم لاحتياجات المستفيدين وإشراكهم في استكشاف التحديات وابتكار الحلول. وفق “أخبار 24”.
وأشار مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس محمد الجاسر، إلى أن برنامج التحول في تجربة العميل، امتداد لمسيرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق الرؤى التنموية.
يذكر أن الموارد البشرية تعد أول جهة حكومية تنشئ وكالة لتجربة العميل، فضلا عن إدارتي العناية بالعملاء والاتصال المؤسسي.