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أخبار محلية > كيف تم تمويل العجز حتى الربع الثالث لميزانية 2020؟
28/10/2020   5:48 م

كيف تم تمويل العجز حتى الربع الثالث لميزانية 2020؟

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أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء عن عجز في الميزانية العامة للدولة بمقدار 184.1 مليار ريال حتى الربع الثالث بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت أن تمويل ذلك العجز تم بإجمالي 186.6 مليار ريال عن طريق الحساب الجاري بـ 9 مليارات ريال، والاحتياطات الحكومية 50 مليار ريال، ومن الدين الداخلي 83.1 مليار، والدين الخارجي 44.5 مليار.

وأضافت أن هناك مبلغا متبقيا من إجمالي التمويل لم يتم استخدامه في تمويل العجز بنهاية الربع الثالث وسيتم استخدامه لسداد عجز الميزانية خلال الفترة المتبقة من العام. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن إجمالي الإيرادات حتى نهاية الربع الثالث من العام بلغ 541.5 مليار ريال، والمصروفات 725.7 مليار، والعجز 184.1 مليار ريال.

كيف تم تمويل العجز حتى الربع الثالث لميزانية 2020؟

أخبار محلية
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