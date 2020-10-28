بالصور.. محافظ الخرج يرأس أجتماع لجنة الدفاع المدني لعام 1442هـ

ترأس محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية بالمحافظة صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٣/١٠هـ اجتماع اللجنة للعام ١٤٤٢هـ بحضور جميع أعضاء اللجنة الفرعية .
وفي بداية الاجتماع رحب بالجميع وأكد على دور الجميع في إنجاح أعمال الدفاع المدني وتحقيق السلامة وتم بعد ذلك مناقشة الموضوع الرئيس في مراجعة الخطط والأجراءات المراد التعامل بها في درء مخاطر الأمطار والسيول و تكثيف الجولات على الآبار المكشوفة والارتوازية والإجراءات المتبعة لمنع مخاطرها كما تم استعراض جهود البلدية و الدفاع المدني ولجنة التعديات في ازالة عدداً من العقوم وتنظيف العبارات وتسوية مسارات بعض الاودية.
تلى ذلك تقديم مدير إدارة الدفاع المدني بالخرج العميد خالد السعيس عرضاً مرئياً يوضح مسار جميع الأودية وفروعها التي تصب في محافظة الخرج ونقاط الخطورة .
وفي نهاية الاجتماع تم اتخاذ التوصيات اللازمة وكان من أبرازها تلك الموضوعات :
• رفع درجة الاستعداد لجميع الجهات المساندة لإعمال الدفاع المدني في حالات الطوارى.
• المتابعة المستمرة من قبل البلدية والزراعة والطرق للتأكد من خلو العبارات والكباري من أي عوائق .