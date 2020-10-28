“آبل” تطور محرك بحث جديداً بعيداً عن “جوجل”

تسعى شركة “آبل” إلى تطوير محرك بحث خاص بها بعيداً عن “جوجل”، تزامناً مع التحقيقات التي تلاحق الأخيرة بسبب الاحتكار.
وأظهر “آي أو إس 14” أحدث نظام تشغيل في “آبل” مؤخراً، بحسب صحيفة “فاينانشال تايمز”، نتائج بحث خاصة به، وربطها مباشرة بالمواقع خلال كتابة المستخدمين لاستفساراتهم في الشاشة الرئيسية.
ووظفت “آبل” مؤخرا رئيس قسم البحث في “جوجل”، “جون جياناندريا”، للاستفادة منه في مجال الذكاء الاصطناعي ومساعده الافتراضي “سيري”، الذي يتمتع بخبرة 8 سنوات في مجال محركات البحث. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة العدل الأمريكية، قد رفعت دعوى قضائية ضد “جوجل”، تتهمه بممارسة الاحتكار، واستخدام قوتها السوقية لردع المنافسين.