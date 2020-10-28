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أخبار محلية > شاهد ما قاله شقيق أول ممارس صحي توفي بكورونا بعد صدور قرار مجلس الوزراء بصرف التعويضات
28/10/2020   9:06 م

شاهد ما قاله شقيق أول ممارس صحي توفي بكورونا بعد صدور قرار مجلس الوزراء بصرف التعويضات

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أكد شقيق أول ممارس صحي توفي بكورونا في المملكة خالد الشريف، أن قرار مجلس الوزراء بصرف 500 ألف ريال لعائلة كل متوفى أثلج صدورهم كأسرة وليس بمستغرب على القيادة الحكيمة.

وأوضح حسين الشريف شقيق الراحل في حديثه لقناة العربية اليوم (الأربعاء) أن خالد أصيب بالفيروس أثناء عمله في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة، حيث كان يشعر بألم حاد في صدره وبعد فترة من تنويمه في العناية المركزة فارق الحياة.

وبيّن أن الحكومة بذلت الغالي والنفيس خلال الجائحة وأنه من خلال عمله كصيدلي شاهد ذلك بنفسه، حيث لم يحدث أي نقص في العلاج وكان متوفراً في جميع الأوقات. وفق “أخبار 24”.

وكشف أنه كان يراجع في مقر عمل شقيقه الراحل بخصوص معاملة تخصه، وأنهم بعد القرار طلبوا منه أن يتم الرفع بالمعاملتين معا.

وأشار إلى أنه وشقيقه الأكبر أصيبا أيضاً بالفيروس حيث كانت الأعراض خفيفة عنده، بينما نُوم شقيقه 37 يوماً.

شاهد ما قاله شقيق أول ممارس صحي توفي بكورونا بعد صدور قرار مجلس الوزراء بصرف التعويضات

أخبار محلية
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