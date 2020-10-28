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أخبار المناطق > “طيران أديل” يُضيف عدداً من الرحلات بين الرياض وجدة وتبوك والقصيم
28/10/2020   9:07 م

“طيران أديل” يُضيف عدداً من الرحلات بين الرياض وجدة وتبوك والقصيم

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أعلن “طيران أديل”، اليوم (الأربعاء)، عن إضافة عدد من الرحلات ما بين: “الرياض، وجدة، وتبوك، والقصيم”، تلبيةً للإقبال المتزايد على طلب السفر جواً وخدمةً لأهالي وزوار تلك المناطق.

وتم تخصيص 4 رحلات جديدة يومياً لخط سير جدة الرياض، ستنطلق ابتداءً من 28 أكتوبر الجاري، ليرتفع الإجمالي إلى 22 رحلة قادمة ومغادرة في الاتجاهين يومياً.

كما تم إضافة رحلتين جديدتين أخريين من جدة إلى القصيم في الاتجاهين بدءاً من 29 أكتوبر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الرحلات في الاتجاهين إلى 4 رحلات يومياً. وفق “أخبار 24”.

وسيتم في الأول من نوفمبر المقبل إضافة رحلتين جديدتين ما بين جدة وتبوك، وبذلك سيزيد عدد الرحلات التي تربطهما إلى 4 رحلات يومياً.

“طيران أديل” يُضيف عدداً من الرحلات بين الرياض وجدة وتبوك والقصيم

أخبار المناطق
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