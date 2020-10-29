لأول مرة في المنطقة.. مستشفى الملك فيصل يشخص التوحد بتقنية الذكاء الاصطناعي خلال دقائق

بدأ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث – من خلال مختبر السلوك البشري – تشخيص حالات طيف التوحد بتقنية الذكاء الاصطناعي خلال دقائق، مع تقديم خدمات علاج سلوكي باستخدام الواقع الافتراضي.
وأوضح مختص أن مختبر السلوك البشري بالمستشفى يعنى بتطوير خدمات تشخيص اضطراب طيف التوحد، بالاستفادة من المؤشرات الحيوية وتفاعل الطفل مع البيئة المحيطة بتطوير تقنية متلائمة مع البيئة المحلية.
وأشار إلى أن المختبر يعد الأول من نوعه في المنطقة وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة في مجال الذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.
وبين أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في التشخيص لاعتمادها على بيانات حقيقة مأخوذة من الأطفال، وجميع الفحوص تكون آليا دون تدخل بشري.
فيديو | لأول مرة في #المملكة.. مستشفى الملك فيصل التخصصي ينجح في تشخيص حالات التوحد باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي#الإخبارية pic.twitter.com/jyzsD6Nd3t
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 28, 2020