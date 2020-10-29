نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > لأول مرة في المنطقة.. مستشفى الملك فيصل يشخص التوحد بتقنية الذكاء الاصطناعي خلال دقائق
29/10/2020   4:37 ص

لأول مرة في المنطقة.. مستشفى الملك فيصل يشخص التوحد بتقنية الذكاء الاصطناعي خلال دقائق

+ = -
833

بدأ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث – من خلال مختبر السلوك البشري – تشخيص حالات طيف التوحد بتقنية الذكاء الاصطناعي خلال دقائق، مع تقديم خدمات علاج سلوكي باستخدام الواقع الافتراضي.

وأوضح مختص أن مختبر السلوك البشري بالمستشفى يعنى بتطوير خدمات تشخيص اضطراب طيف التوحد، بالاستفادة من المؤشرات الحيوية وتفاعل الطفل مع البيئة المحيطة بتطوير تقنية متلائمة مع البيئة المحلية.

وأشار إلى أن المختبر يعد الأول من نوعه في المنطقة وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة في مجال الذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.

وبين أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في التشخيص لاعتمادها على بيانات حقيقة مأخوذة من الأطفال، وجميع الفحوص تكون آليا دون تدخل بشري.

لأول مرة في المنطقة.. مستشفى الملك فيصل يشخص التوحد بتقنية الذكاء الاصطناعي خلال دقائق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885119031.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.