يعد جبل القارة من أبرز المعالم السياحية في منطقة الأحساء، ويتميز بكهوفه الطبيعية وتشكيلاته الصخرية، فيما تبلغ مساحة قاعدته 1400 هكتار ويرتفع عن سطح البحر 120 مترًا.
ويبعد الجبل حوالي 15 كم عن مدينة الهفوف، و13 كم عن مدينة المبرز، فيما يبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب 1000 متر، ومن الشرق إلى الغرب 800 متر.
وتتميز كهوف ومغارات الجبل بعدة مميزات مناخية وطبيعية وجيولوجية، منعت تواجد أي ثعابين أو حشرات بها، بجانب برودة المغارات صيفاً، ودفئها شتاءً.
وتحتوي مغارة الجبل الرئيسية على تكوينات صخرية جمالية وفتحات سماوية تسمح بمرور الضوء في منظر رائع، كما يحتوي على مغارات وكهوف أخرى مثل غار الناقة الذي يتميز ببرودته الشديدة.
ويحتوي الجانب الغربي من الجبل على مغارات وكهوف كانت تستخدم لتحفيظ القرآن الكريم، وكانت تكني بأسماء مدرسي القرآن الكريم الذين كانوا يشرفون عليها.
الجدير بالذكر أن الجبل يطل على مساحات شاسعة من أشجار النخيل والبساتين، وعُرف قديما باسم “جبل الشبعان”، فيما اتخذ اسمه الحالي من قرية القارة التي يطل عليها، كما يطل على عدة قرى أخرى محيطة به، فيما رجح الجيولوجيون أن الجبل تشكل قبل 2.5 مليون سنة.
يمثل #جبل_القارة أبرز معالم #الأحساء السياحية ويتميز بكهوفه الطبيعية وتشكيلاته الصخرية، وتبلغ مساحة قاعدته 1400 هكتار ويرتفع عن سطح البحر 120 مترًا.#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/v9y64SBBkT
— واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) October 28, 2020
وفق “أخبار 24”.