أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، قبل قليل، أن فرق الدفاع المدني نجحت في السيطرة الكاملة على حريق السودة الذي اندلع الساعة 6:30 من مساء أمس (الأربعاء)، لافتاً إلى عدم تسجيل أي إصابات في الواقعة.
وأوضح المقدم الشلهوب أن أعمال مكافحة الحريق ما تزال قائمة لعمليات التبريد ومراقبة الموقف، مشيراً إلى أن المشاهد المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن واقعة حريق السودة غير دقيقة. وفق “أخبار 24”.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني بعسير قد أكدت في وقت سابق، أنه تمت السيطرة على بعض المواقع في حريق السودة الذي شب في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية، وذلك بعد فتح طرق للوصول إلى الأماكن الوعرة لمكافحة النيران فيها.
فيديو | #الداخلية لـ #الإخبارية: تمت السيطرة على #حريق_السودة دون تسجيل أي إصابات pic.twitter.com/ptG9Xh8zcP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 28, 2020
فيديو | #الداخلية لـ #الإخبارية: المشاهد التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لـ #حريق_السودة غير دقيقة pic.twitter.com/2mWptmPPiT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 28, 2020