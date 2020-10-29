بالفيديو.. ريما بنت بندر: توقفوا عن الاحتفاء بأول سيدة تنجز شيئاً ما

دعت سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، أمس (الأربعاء)، المجتمع إلى التوقف عن الاحتفاء بأول سيدة تنجز شيئاً ما، مشددةً على أن المرأة نصف المجتمع.
وأعربت، خلال مشاركتها في حوار عن بعد، ضمن قمة مجموعة العشرين B20 ، عن أنها تود أن توضح رسالتها بأن مساعدة النساء ليس لها علاقة بالأعمال، لأن دعمهن أمر أساسي وهو ما يجب أن نقوم به.
وأضافت بأن دعم المرأة لا يمكن وصفه بأنه أمر محبذ فقط، بل هو أمر واجب فعله، مشيرةً إلى أنه لا يمكن أن يبقى نصف المجتمع غير منخرط في الحياة وليس لديه سبيل للنجاح.
كما شدّدت على أنه يجب الاعتراف أن عددا كبيرا من النساء هن أمهات الجيل المقبل، لذلك يجب أن يكون لديهن القدرة على أن يظهرن لأولادهن وبناتهن ماذا يعني التطور الإيجابي. وفق “أخبار 24”.
وتابعت: “أعتقد أن ذلك يجب ألا يكون عملاً فردياً بل جماعياً، ولأننا نحتاج تقدماً جماعياً للأمام لأنه إذا نجح الأفراد دون أن يدعمهم أحد فهذه كارثة”، مشيرةً إلى أن النساء لسن قضية نقاش أو شيئاً مملوكاً.
Princess Reema Al-Saud, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to the United States of America, participated at the #B20Summit confirming that engaging women and paving the way for them to thrive is a necessity.
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— G20 Saudi Arabia (@g20org) October 27, 2020