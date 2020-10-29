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أخبار محلية > بالفيديو.. موظفات “المرور” يروين تجربتهن في العمل
29/10/2020   4:40 ص

بالفيديو.. موظفات “المرور” يروين تجربتهن في العمل

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روت موظفات يعملن في الإدارة العامة للمرور، تجربتهن في العمل، موضحات أنهن يعملن في تخصصات عديدة، ويتجاوز عددهن 700 موظفة في الإدارة.

وقالت إحداهن، بحسب قناة “العربية” إنها التحقت بالبرنامج التدريبي ومدته أربعة أشهر، مشيرة إلى أن المواد النظرية تجاوزت في مرحلة التدريب شهرين ونصف الشهر، فيما استغرقت المواد الميدانية حوالي شهر ونصف، ثم وظفت بالمرور.

وأشارت موظفة أخرى، إلى أنها مسؤولة عن الرخص تحت السن التي تصدر لمن هن دون 18 سنة، بالإضافة إلى مسؤولية استبدال الرخص الدولية. وفق “أخبار 24”.

وأضافت إحدى الموظفات أنهن مسؤولات عن تدريب قرابة 3 آلاف من المتقدمات، وإصدار قرابة 350 رخصة، وكذلك اختبار المستوى بين المتقدمات.

بالفيديو.. موظفات “المرور” يروين تجربتهن في العمل

أخبار محلية
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