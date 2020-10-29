متحدث “الداخلية”: نهيب بالمواطنين والمقيمين المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة والمتسولين

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أهمية دور المواطن والمقيم في القضاء على ظاهرة وجود مخالفي نظام الإقامة والمتسولين.
وقال الشلهوب إن الوزارة تهيب بالمواطنين والمقيمين المبادرة بالإبلاغ عن أي تواجد لمخالفي نظام الإقامة أو المتسولين، مشدداً على عدم تقديم أي نوع من المساعدة للمخالفين.
وجدد التحذير من أن عقوبة من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين أو التستر عليهم تصل إلى غرامة 100 ألف ريال والسجن سنتين مع ترحيل الوافد بعد التشهير به ومصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر بأن وزارة الداخلية كانت قد كشفت عن قيام 3 أشخاص من الجنسية الإثيوبية من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار، التي تسببت بحريق جبل غُلامه في محافظة تنومة، نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق.
فيديو | #الداخلية لـ #الإخبارية: نهيب الجميع المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة pic.twitter.com/zzqNKtehsa
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 28, 2020