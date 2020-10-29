بدأت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير تنفيذ أعمال التبريد، ومكافحة بعض البؤر في موقع حريق السودة.
وقال “الدفاع المدني” إن عدداً من الفرق الراجلة تقوم بإجراء مسح شامل لمنطقة الحريق للتأكد من اكتمال الإخماد، والسيطرة الكاملة على كل البؤر، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.
يذكر أن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال كان قد وقف على موقع الحريق، واطمأن على عمليات الإخماد، كما اطلع على مراحل السيطرة على الحريق خلال اجتماع عقده بغرفة العمليات الأمنية التي أنشأتها العمليات المشتركة بالإمارة.
وفق “أخبار 24”.