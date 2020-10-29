انفراجة في أزمة النصر والقادسية بسبب صفقة “الغنام”

كشف الإعلامي الرياضي، عيسى الجوكم، عن توصل مسئولي نادي النصر، لاتفاق مع مجلس إدارة نادي القادسية، بشأن المبلغ المتبقي من قيمة التعاقد مع خالد الغنام.
وقال “الجوكم”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “انتهى الموعد الذي حددته إدارتا القادسية والنصر بشأن استلام 10 ملايين ريال، المبلغ المتبقي من انتقال اللاعب خالد الغنام”.
وتابع “الجوكم”: “وطلب مسؤولو النصر تمديد الموعد لشهرين قادمين، ووافقت إدارة القادسية شريطية أن يكون الموعد الجديد هو الفيصل قبل تقديمها الشكوى”. وفق “أخبار 24”.
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الشباب، الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
انتهى الموعد الذي حددته إدارتي #القادسية و #النصر بشأن استلام 10 ملايين ريال المبلغ المتبقي من انتقال اللاعب خالد الغنام .
وطلب مسؤولو النصر تمديد الموعد لشهرين قادمين ، ووافقت إدارة القادسية شريطيةأن يكون الموعد الجديد هو الفيصل قبل تقديمها الشكوى .
— عيسى الجوكم (@EssaAljokm) October 28, 2020