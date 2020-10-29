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اخبار رياضية > انفراجة في أزمة النصر والقادسية بسبب صفقة “الغنام”
29/10/2020   1:06 م

انفراجة في أزمة النصر والقادسية بسبب صفقة “الغنام”

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كشف الإعلامي الرياضي، عيسى الجوكم، عن توصل مسئولي نادي النصر، لاتفاق مع مجلس إدارة نادي القادسية، بشأن المبلغ المتبقي من قيمة التعاقد مع خالد الغنام.

وقال “الجوكم”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “انتهى الموعد الذي حددته إدارتا القادسية والنصر بشأن استلام 10 ملايين ريال، المبلغ المتبقي من انتقال اللاعب خالد الغنام”.

وتابع “الجوكم”: “وطلب مسؤولو النصر تمديد الموعد لشهرين قادمين، ووافقت إدارة القادسية شريطية أن يكون الموعد الجديد هو الفيصل قبل تقديمها الشكوى”. وفق “أخبار 24”.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الشباب، الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

انفراجة في أزمة النصر والقادسية بسبب صفقة “الغنام”

اخبار رياضية
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