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اخبار رياضية > “السماري” يوضح: هذا أغرب ما جاء في موقعة الأهلي والنصر في كأس الملك
29/10/2020   1:06 م

“السماري” يوضح: هذا أغرب ما جاء في موقعة الأهلي والنصر في كأس الملك

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كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن السماري، عن أغرب ما جاء في موقعة الأهلي والنصر، التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال “السماري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أغرب ما في مباراة النصر والأهلي هي الخشونة المتعمده ضد نجوم النصر حتى لاعبهم بالأمس خرج يمشي على قدم واحده من جزار لفظه الحزم”.

وتابع: “يجب مستقبلاً أن يكون في عقد اللاعب الأجنبي فقره تنص على معاقبته متى تعمد الخشونة، ونال الكرت الأصفر وتضاعف العقوبة متى كان الكرت أحمر لنحمي لاعبينا”.

وفق “أخبار 24”.

“السماري” يوضح: هذا أغرب ما جاء في موقعة الأهلي والنصر في كأس الملك

اخبار رياضية
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