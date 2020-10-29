“السماري” يوضح: هذا أغرب ما جاء في موقعة الأهلي والنصر في كأس الملك

كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن السماري، عن أغرب ما جاء في موقعة الأهلي والنصر، التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال “السماري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أغرب ما في مباراة النصر والأهلي هي الخشونة المتعمده ضد نجوم النصر حتى لاعبهم بالأمس خرج يمشي على قدم واحده من جزار لفظه الحزم”.
وتابع: “يجب مستقبلاً أن يكون في عقد اللاعب الأجنبي فقره تنص على معاقبته متى تعمد الخشونة، ونال الكرت الأصفر وتضاعف العقوبة متى كان الكرت أحمر لنحمي لاعبينا”.
أغرب ما في مباراة #النصر #الأهلي هي الخشونة المتعمده ضد نجوم النصر حتى لاعبهم بالامس خرج يمشي على قدم واحده من جزار لفظه الحزم
يجب مستقبلاً أن يكون في عقد اللاعب الأجنبي فقره تنص على معاقبته متى تعمد الخشونة ونال الكرت الأصفر وتضاعف العقوبة متى كان الكرت أحمر لنحمي لاعبينا
— عبدالرحمن السماري (@alsmariABD) October 28, 2020
وفق “أخبار 24”.