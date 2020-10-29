بالفيديو.. “البكيري” يعلق على رسالة اعتذار الحلافي لجماهير “الاتحاد”

علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري، على رسالة الاعتذار التي وجها المشرف العام لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرحمن الحلافي، لجماهير الاتحاد عقب الأزمة الأخيرة بسبب مفاوضاته مع الثنائي فهد المولد وفواز القرني.
وقال “البكيري”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إنصاف وكلام كبيييير عن الاتحاد من شخصية كبيرة في نادي كبير النصر.. وهي لغة الفرسان بين الكبار.. الاحترام المتبادل سيد كل المواقف.. طاح الحطب يا أبو سلمان”.
وعن أزمته الأخيرة مع الاتحاد، قال “الحلافي”: “جمهور الاتحاد له عشق خاص في قلبي، ونادي الاتحاد اللي يقول إنه ليس نادي عريق أو عملاق، لا يفهم في شيء في كرة القدم”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر: “نادي الاتحاد ناد كبير وعملاق وعالمي في كل مكان.. جمهور الاتحاد أنا أحبه، وإذا حدث مني ما يزعلهم يبشرون بالعوض والرد”.
إنصاف وكلام كبيييير عن #الاتحاد من شخصية كبيرة في نادي كبير #النصر وهي لغة الفرسان بين الكبار . الاحترام المتبادل سيد كل المواقف.
طاح الحطب ياأبو سلمان🤝👤#عبدالرحمن_الحلافي https://t.co/bRTRAvMQLe
— محمد البكيري (@m_bukairy) October 28, 2020