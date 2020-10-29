فؤاد أنور يطالب بتعريب الأسماء على قمصان لاعبي المنتخب الوطني

طالب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب والنصر والمنتخب الوطني السابق، فؤاد أنور، بتعريب الأسماء على قمصان لاعبي المنتخب الوطني والمنتخبات السنية في جميع الألعاب والمناسبات الرياضية.
وقال أنور لفي تصريحات لـ”الرياضية”: “من المهم استمرار حملة تعريب أسماء اللاعبين، التي أطلقتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الرياضة، في الموسم الجاري في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين”.
وأوضح نجم المنتخب السابق: “المتعارف عليه لدى فيفا كتابة الأسماء والأرقام بالإنجليزية، ولكن بالإمكان أن يكتب الاسم بالعربي والإنجليزي، والقمصان قادرة على استيعاب ذلك”.