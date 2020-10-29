نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > فؤاد أنور يطالب بتعريب الأسماء على قمصان لاعبي المنتخب الوطني
29/10/2020   1:08 م

فؤاد أنور يطالب بتعريب الأسماء على قمصان لاعبي المنتخب الوطني

+ = -
729

طالب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب والنصر والمنتخب الوطني السابق، فؤاد أنور، بتعريب الأسماء على قمصان لاعبي المنتخب الوطني والمنتخبات السنية في جميع الألعاب والمناسبات الرياضية.

وقال أنور لفي تصريحات لـ”الرياضية”: “من المهم استمرار حملة تعريب أسماء اللاعبين، التي أطلقتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الرياضة، في الموسم الجاري في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين”.

وأوضح نجم المنتخب السابق: “المتعارف عليه لدى فيفا كتابة الأسماء والأرقام بالإنجليزية، ولكن بالإمكان أن يكتب الاسم بالعربي والإنجليزي، والقمصان قادرة على استيعاب ذلك”.

فؤاد أنور يطالب بتعريب الأسماء على قمصان لاعبي المنتخب الوطني

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885119107.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.