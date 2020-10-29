تنازل عن 50 مليون ريال.. “المرشود” يروي تفاصيل مخالصة النصر مع أحمد موسى

روى الإعلامي الرياضي علي المرشود بعض التفاصيل حول كواليس المخالصة التي تمت بين نادي النصر والمحترف النيجيري النجم أحمد موسى.
وقال المرشود في برنامج “الديوانية” على قناة “الرياضية”، إن المعروف أن عقد أحمد موسى غال جداً، ومكلف لخزينة نادي النصر عند إلغاء العقد، مشيراً إلى اجتماع عُقد بين إدارة النادي واللاعب بحضور اللجنة القانونية وإدارة الاحتراف.
وأضاف “الغريب في الموضوع أن أحمد موسى كان متفهماً لموقف النصر بشكل غير عادي بإسقاط اسمه وعمل مخالصة”، مبيناً أنه جاءت المبادرة من اللاعب شخصياً حيث تنازل عن 50 مليون ريال.
وأبان أنه تم الاتفاق مع أحمد موسى على أن يأخذ 3.5 مليون يورو كمخالصة مالية نهائية، وتدفع رواتبه حتى يناير القادم”. وفق “أخبار 24”.
وكان النادي، أعلن في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، رحيل أحمد موسى عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد موسمين قضاهما بالمملكة.
علي المرشود :
أحمد موسى كان متفهم موقف #النصر باسقاط اسمه و عمل مخالصة، وكانت المبادرة منه شخصياً وتنازل عن 50 مليون ريال. pic.twitter.com/8QFNAQtXYP
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 28, 2020