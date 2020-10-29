أول بيان من الأمم المتحدة حول الإساءة للرسول ﷺ: لا بد من الاحترام المتبادل للأديان

أكد الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميغيل موراتينوس، أن الإساءة للأديان والرموز الدينية المقدسة من شأنه إثارة الكراهية والتطرف والعنف.
وشدد على أن حرية التعبير ينبغي أن تحترم المعتقدات الدينية لجميع الأديان، مشيراً إلى أهمية إشاعة الاحترام المتبادل للأديان والمعتقدات وتعزيز ثقافة الإخوة والسلام.
جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم الممثل السامي صدر أمس (الأربعاء) بنيويورك، على خلفية المواقف الفرنسية الأخيرة من الإسلام والمسلمين.
وقال المتحدث باسم موراتينوس في بيان إن الممثل الأعلى يتابع بعميق القلق التوتّرات المتصاعدة بسبب نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد ﷺ.
وأبان أن الرسوم الكاريكاتيرية الاستفزازية أثارت أعمال عنف ضد مدنيين أبرياء تعرّضوا لهجوم بسبب دينهم أو معتقدهم أو عرقهم. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن جميع الأديان الرئيسية في العالم تتبنى السلام والتسامح والتعايش بروح الإنسانية المشتركة والاحترام للديانات الأخرى.
يذكر أن تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة أنشئ في عام 2005 بمبادرة من الحكومتين التركية والإسبانية ليكون بمثابة أداة وقوة ناعمة لمنع الصراع من خلال تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان وتعزيز التفاهم بين كافة الثقافات والأديان والمعتقدات.