تفقد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل اليوم (الخميس) الأعمال الجارية لاستكمال تنفيذ مشروع طريق “القصيم – مكة المكرمة” المباشر.
وبدأ الأمير جولته التفقدية للطريق بدءاً من تقاطعه مع طريق “الرياض – المدينة المنورة” السريع، حتى تقاطعه مع طريق الشبيكية، حيث وقف على المخططات التنفيذية، ويبلغ طول هذه المرحلة الحالية 25 كلم، تشمل تنفيذ تقاطع علوي لربطه مع طريق الرياض – المدينة المنورة السريع وإنشاء جسر وادي الرمة بطول 900 متر.
كما اطّلع الأمير على المراحل المنفذة والجاري تنفيذها بطول 135 كلم من إجمالي المشروع، وعددها 5 مراحل أُنجزِتْ منها مرحلتان ويجري العمل في المراحل الأخرى بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 851 مليون ريال.
وقال الأمير إنه من المتوقع أن يكتمل العمل في هذه المرحلة خلال 15 شهراً، لافتاً إلى أن ما تم تنفيذه من الطريق حتى الآن سيخدم العديد من المراكز والهجر والمناطق التي يمر بها.
وفق “أخبار 24”.