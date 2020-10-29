نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بيان من السفارة الفرنسية بشأن الاعتداء على حارس أمن في قنصليتها بجدة
29/10/2020   4:38 م

بيان من السفارة الفرنسية بشأن الاعتداء على حارس أمن في قنصليتها بجدة

+ = -
1067

أوضحت السفارة الفرنسية في الرياض أن قنصليتها في جدة تعرضت لحادث طعن بالسكين، استهدف حارس أمن، وهو موظف في شركة أمن خاصة.

وأضافت أن قوى الأمن السعودية قامت على الفور بتوقيف الجاني، فيما نُقل حارس الأمن إلى المستشفى، حيث وضعه الصحي لا يدعو للقلق.

وأعربت سفارة فرنسا لدى المملكة عن ثقتها في السلطات السعودية من أجل كشف ملابسات الحادث، وضمان أمن المنشآت والجالية الفرنسية في المملكة، مؤكدةً دعمها التام للضحية. وفق”أخبار 24″.

وكانت شرطة مكة المكرمة أعلنت في وقت سابق اليوم، القبض على مواطن، بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدةنتج عنها تعرض حارس الأمن لإصابات طفيفة، مشيرةً إلى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

بيان من السفارة الفرنسية بشأن الاعتداء على حارس أمن في قنصليتها بجدة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885119132.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.