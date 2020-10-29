حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تداول 4 منتجات صابون ‏للأيدي؛ لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا، مشيرةً إلى أن التعرض لنسب عالية من ‏البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك‎.

وكشفت أن المنتجات الأربعة تحمل أسماء، “بايو برو رواد” ‏و”سانفكس”، و”ماركي” إضافةً إلى “صابون غسيل ‏الأيدي مضاد للبكتيرياXtra care anti-bacterial Flower hand wash”.

وبيّنت الهيئة أن وجود البكتيريا في منتجات التجميل يرجع لعدم ‏اتباع أسس التصنيع الجيد، أو التلوث أثناء مرحلة التعبئة، أو ‏تغليفها وتخزينها في ظروف غير مناسبة.‏

ونصحت المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلص ‏من العينات الموجودة لديهم، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات ‏اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات ‏من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين‎.‎

‏"الغذاء والدواء" تحذر من استعمال 4 أصناف من الصابون‏

‏"الغذاء والدواء" تحذر من استعمال 4 أصناف من الصابون‏

‏"الغذاء والدواء" تحذر من استعمال 4 أصناف من الصابون‏

‏"الغذاء والدواء" تحذر من استعمال 4 أصناف من الصابون‏

وفق”أخبار 24″.