‏"الغذاء والدواء" تحذر من استعمال 4 أصناف من الصابون‏

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تداول 4 منتجات صابون للأيدي؛ لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا، مشيرةً إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.
وكشفت أن المنتجات الأربعة تحمل أسماء، “بايو برو رواد” و”سانفكس”، و”ماركي” إضافةً إلى “صابون غسيل الأيدي مضاد للبكتيرياXtra care anti-bacterial Flower hand wash”.
وبيّنت الهيئة أن وجود البكتيريا في منتجات التجميل يرجع لعدم اتباع أسس التصنيع الجيد، أو التلوث أثناء مرحلة التعبئة، أو تغليفها وتخزينها في ظروف غير مناسبة.
ونصحت المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وفق”أخبار 24″.