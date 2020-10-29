“شؤون الحرمين” تستعد للمرحلة الثالثة لعودة المعتمرين والمصلين الأحد المقبل

استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لانطلاق المرحلة الثالثة لعودة المعتمرين والمصلين، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، لاستقبال 20 ألف معتمر، و60 ألف مصلٍّ في اليوم.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين، هاني حيدر، إن هناك حزمة من الإجراءات الوقائية المكثفة تزامناً مع زيادة الأعداد، بتجهيز 600 عربة كهربائية، و5 آلاف عربة يدوية، بإشراف 120 موظفاً، و33 فرقة ميدانية، وأكثر من 2500 لتر لتعقيم العربات وكافة جنبات الحرم المكي على مدار الساعة.
وأشار إلى أن هناك 300 جهاز آلي للتعقيم يعمل بخاصية الاستشعار، تستهلك 1000 لتر يومياً من المعقمات، مؤكداً على استمرار التباعد الاجتماعي بين المعتمرين والمصلين وتنظيم دخولهم وخروجهم، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.