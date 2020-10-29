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أخبار محلية > “كبار العلماء” تدين الهجوم الإرهابي في نيس.. وتؤكد على حرمة الدم الإنساني
29/10/2020   9:40 م

“كبار العلماء” تدين الهجوم الإرهابي في نيس.. وتؤكد على حرمة الدم الإنساني

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أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية، وراح ضحيته عدد من الأشخاص، اليوم الخميس، مؤكدة على حرمة الدم الإنساني.

ونددت الهيئة في بيانها بالإرهاب، موضحة أنه مُدان أياً كان مصدره وتحت أي ذريعة، مبينة أن واجب العقلاء أن يبثوا روح التسامح والتعاون في العالم، ونبذ الممارسات التي تؤدي إلى الكراهية، والعنف، والتطرف.

وأكدت أن تعاليم الإسلام العظيمة تحث على كل معاني الحماية للمدنيين، وبحرمة الدم الإنساني، مستشهدة بقول الله تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا). وفق “أخبار 24”.

“كبار العلماء” تدين الهجوم الإرهابي في نيس.. وتؤكد على حرمة الدم الإنساني

أخبار محلية
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