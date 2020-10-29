زار رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول ركن فياض الرويلي، أمس الأربعاء، قيادة المنطقة الشرقية، والتشكيلات التابعة لها، للوقوف على جاهزية الموقف العسكري.
ونقل الرويلي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد وزير الدفاع، إلى قيادة المنطقة، مشيداً بالمعنويات العالية، والمستوى المتميز الذي يتمتع به منسوبو القوات المسلحة، في أداء الواجب والمهام الموكلة إليهم.
واستمع أثناء زيارته إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة وقادة التشكيلات حول البرامج التدريبية للمنطقة، والمهام، والواجبات العملياتية.
وفق “أخبار 24”.