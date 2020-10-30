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أخبار محلية > بالفيديو.. مختص في الوبائيات يوضح إلى أين وصلت تجارب لقاح كورونا في المملكة
30/10/2020   7:25 ص

بالفيديو.. مختص في الوبائيات يوضح إلى أين وصلت تجارب لقاح كورونا في المملكة

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أكد رئيس قسم الجزيئات الحيوية والوبائيات في المختبر الإقليمي، الدكتور عارف العمري، أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونا في المملكة تنتظر الموافقة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأوضح، خلال حديثه عبر قناة الإخبارية، أن اللقاح حصل على إجازة من مركز الملك عبد الله بالحرس الوطني، من ناحية الأخلاقيات الطبية السريرية، وفي انتظار الموافقة النهائية من الهيئة، لبدء التجارب.

وأضاف وفق “أخبار 24” أن مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك”، وقع اتفاقية مع شركة “سينوفاك” الصينية المتخصصة في اللقاحات، والتي تتعامل مع حوالي 7 آلاف ممارس صحي، وهي نفس الشركة التي تعاقدت معها الإمارات.

بالفيديو.. مختص في الوبائيات يوضح إلى أين وصلت تجارب لقاح كورونا في المملكة

أخبار محلية
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