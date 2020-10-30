بالفيديو.. محام يوضح المستندات المطلوبة لإثبات الملكية العقارية تحت مظلة هيئة عقارات الدولة

كشف المحامي والقاضي السابق في ديوان المظالم فيصل بن شامان المستندات المطلوبة لتسجيل الملكية العقارية تحت مظلة هيئة عقارات الدولة.
وأوضح، في حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية اليوم (الخميس) أن عقارات الدولة ستطلق نظاماً إلكترونياً يوم 5-5-1442هـ، لاستقبال طلبات اثبات الملكية.
وأضاف أن المستندات المطلوبة وفق نظام هيئة عقارات الدولة تتمثل في رفع مساحي، وكروكي معتمد، والحدود والأطوال، ومصورات جوية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه وفق النظام يجب أن تتطابق المصورات الجوية مع ما قدمه المالك لإثبات الملكية، وإذا حدث عكس ذلك سيعتبر طلبه غير دقيق.
أ. فضل بن شامان:
هذه هي الأوراق والإجراءات المطلوبة لتسجيل الملكيات العقارية تحت مظلة “هيئة عقارات الدولة”.#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@fadal_Shaman pic.twitter.com/bZoXyIFoHM
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 29, 2020