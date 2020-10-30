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أخبار محلية > بالفيديو.. محام يوضح المستندات المطلوبة لإثبات الملكية العقارية تحت مظلة هيئة عقارات الدولة
30/10/2020   7:24 ص

بالفيديو.. محام يوضح المستندات المطلوبة لإثبات الملكية العقارية تحت مظلة هيئة عقارات الدولة

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كشف المحامي والقاضي السابق في ديوان المظالم فيصل بن شامان المستندات المطلوبة لتسجيل الملكية العقارية تحت مظلة هيئة عقارات الدولة.

وأوضح، في حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية اليوم (الخميس) أن عقارات الدولة ستطلق نظاماً إلكترونياً يوم 5-5-1442هـ، لاستقبال طلبات اثبات الملكية.

وأضاف أن المستندات المطلوبة وفق نظام هيئة عقارات الدولة تتمثل في رفع مساحي، وكروكي معتمد، والحدود والأطوال، ومصورات جوية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه وفق النظام يجب أن تتطابق المصورات الجوية مع ما قدمه المالك لإثبات الملكية، وإذا حدث عكس ذلك سيعتبر طلبه غير دقيق.

بالفيديو.. محام يوضح المستندات المطلوبة لإثبات الملكية العقارية تحت مظلة هيئة عقارات الدولة

أخبار محلية
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