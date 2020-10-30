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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة
30/10/2020   7:26 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة اليوم (الجمعة).

وتوقّعت الهيئة تكَوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية منها، وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية.

كما توقّعت “الأرصاد” تأثُّر أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية. وفق “أخبار 24”.

فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 39 درجة مئوية في مكة المكرمة وينبع، وأدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في أبها.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة

أخبار محلية
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